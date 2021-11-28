Fenerbahçe, İzmir'de - Son Dakika

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe, yarın 20.00'de Göztepe'ye konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, özel uçakla saat 19.30'da maçın oynanacağı kent olan İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, Fenerbahçeli futbolculara ve Teknik Direktör Vitor Pereira'ya tezahüratlarda bulunarak maç öncesinde moral verdi. Ardından Fenerbahçe kafilesi, otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

(Salih Yılmazsoy/İHA)