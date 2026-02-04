Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. Fransız futbolcu ile Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Kante'nin transferini TFF'ye bildirerek lisansını çıkardı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Kante'yi Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?