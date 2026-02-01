Fenerbahçe Kocaelispor ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında yarın Kocaelispor'a konuk olacak. İki ekip arasındaki rekabette sarı-lacivertlilerin 21'e 7 galibiyet üstünlüğü var.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı ve 43 puanla 2. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlılar ise 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 24 puan toplayarak 9. sırada bulunuyor. Ligde son maçında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, Körfez ekibini yenerek yeni bir seri yakalamak istiyor.

Süper Lig'de 42. randevu

Kocaelispor ile Fenerbahçe yarınki mücadeleyle birlikte ligde 42. kez rakip olacak. Lig tarihinde oynanan 41 müsabakada sarı-lacivertliler 21 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar 7 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 74 golüne, Kocaelispor 33 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fenerbahçe son 10 maçta kaybetmedi

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler, 7 kez kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Yeşil-siyahlılar, rakibine karşı son galibiyeti 27 Mart 1998'de evinde oynadığı maçta 2-1'lik skorla elde etti.

Kanarya, rekabette en farklı galibiyetleri 2 kez 5-1, 4 kez de 4-0'lık skorlarla aldı. Taraflar arasındaki en gollü müsabaka 27 Aralık 1981'de İsmet Paşa Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin kazandığı 4-3'lük skor kayıtlara geçti.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 10 karşılaşmaya çıktı. 8'ini Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 23 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

Fenerbahçe, deplasmanda en son Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederken, son 6 deplasman maçının 5'inde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligin namağlup takımı

Fenerbahçe, ligde 19 haftada 43 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Tedesco'nun öğrencileri, son lig maçında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Kanarya, 43 golle de Galatasaray ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri.

En golcü Talisca

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, bu sezon attığı 11 golle takımının en golcü ismi. Bu sezon tüm kulvarlarda 17 golü bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son 4 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Talisca, Kocaelispor'a karşı forma giydiği ligin ilk yarısındaki maçta da 1 gole imza attı.

Alper Akarsu düdük çalacak

Kocaelispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Altan ile Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. - İSTANBUL