Fenerbahçe, Kocaelispor\'u 1-0 Geçti

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Altan, Bilal Gölen
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Haidara, Linetty, Show, Keita, Can Keleş, Rivas, Petkovic
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Alvarez, Guendouzi, Musaba, Asensio, Talisca, En Nesyri
Gol: Dk. 45+1 Asensio (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 13 Alvarez (Fenerbahçe), Dk. 26 Rivas, Dk. 45+5 Linetty (Kocaelispor)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Kocaelispor - Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
5. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanatta kazandığı serbest vuruşu kullanan Asenesio'nun ortasına iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.
8. dakikada Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rivas, uygun pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
16. dakikada Can Keleş'in ceza sahası sağ çaprazından sol ayakla yaptığı orta şut karışımı vuruşta falso alan top, uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.
45. dakikada Fenerbahçe'nin hızlı gelişen atağında Asensio'nun sol kanattan ortasına gelişine En Nesyri'nin şutunu savunma çizgiden çıkardı. Alvarez'in dönen topa müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.
45+1'de Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun sert şutunda meşin yuvarlak sol üst köşede üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
