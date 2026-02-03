Fenerbahçe Kocaelispor'u Yendi - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe Kocaelispor'u Yendi

Fenerbahçe Kocaelispor\'u Yendi
03.02.2026 10:20
Fenerbahçe, Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek puanını 46'ya çıkardı ve Galatasaray'ı takip ediyor.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 46 yapan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oldu. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Bilal Gölen üstlendi. Maça Kocaelispor etkili başlasa da Fenerbahçe, 45+1'inci dakikada Marco Asensio'nun uzak mesafeden attığı şık golle devreyi 1-0 önde kapattı. 75'inci dakikada sahneye çıkan Dorgeles Nene, maçın skorunu belirledi: 0-2. Puanını 46 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

LİGDE NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, ligin geride kalan 20 maçlık bölümünde yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, 20 maçta 13 galibiyet ve 7 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda rakip kalelere 45 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 17 gol gördü. Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'in namağlup tek takımı konumunda.

ASENSIO'DAN SON 7 DEPLASMANDA SKOR KATKISI

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Süper Lig'de üst üste son 7 deplasman maçında da skor katkısı sağlamayı başardı.

30 yaşındaki futbolcu; Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ile Kocaelispor maçlarında ağları havalandırırken; Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Eyüpspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında asist katkısı sağladı. Asensio'nun ligde forma giydiği 16 maçta 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

NENE'DEN SON 2 MAÇTA 2 GOL

Sarı-lacivertli ekibin Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, son 2 Süper Lig maçında gol atmayı başardı. Nene son olarak Kocaelispor maçının 75'inci dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan Göztepe maçında ise takımının tek golünü atmıştı. Nene'nin Süper Lig'de 14 maçta 5 gol ve 2 asisti bulunuyor.

EDSON ALVAREZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, Kocaelispor maçının 13'üncü dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Alvarez, Süper Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Kocaeli, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kocaelispor'u Yendi - Son Dakika

