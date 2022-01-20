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Fenerbahçe: "Altay maçında kulübümüzü rahatsız eden bir hakem yönetimi sergilenmiştir" - Son Dakika

Fenerbahçe: "Altay maçında kulübümüzü rahatsız eden bir hakem yönetimi sergilenmiştir"

20.01.2022 15:02
Fenerbahçe: "Altay maçında kulübümüzü rahatsız eden bir hakem yönetimi sergilenmiştir"

Fenerbahçe, Altay maçının hakemi Hüseyin Göçek'in yönetimi ve karşılaşmanın VAR'ı ile ilgili alakalı yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlileri rahatsız eden bir hakem yönetimi sergilendiğini belirterek, "Ligimizde maç yöneten tüm hakemlerin;

Fenerbahçe, Altay maçının hakemi Hüseyin Göçek'in yönetimi ve karşılaşmanın VAR'ı ile ilgili alakalı yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlileri rahatsız eden bir hakem yönetimi sergilendiğini belirterek, "Ligimizde maç yöneten tüm hakemlerin; mesleklerinin gerekliliklerini, hak yemeden ve etik değerlere yakışır bir biçimde icra etmelerine bir kez daha vurgu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de Altay'ı sahasında 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, hakem yönetimiyle alakalı kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Altay karşılaşmasında hakem yönetiminden yola çıkarak birkaç vurgu yapılması gereği olduğunu belirten açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Hakemlerin oyundaki en büyük görevi, sahadaki mücadelenin aksaksız ve mümkün olduğunca akıcı bir şekilde gerçekleşmesini, kuralların doğru bir şekilde uygulanmasını ve saha içerisindeki oyuncuların kendi takımlarına avantaj oluşturacak, oyunu sabote edecek şekilde suistimale yönelik aksiyonların engellenmesini sağlamaktır. Bu sorumluluk, sahadaki takımların ligdeki konumundan bağımsız şekilde düdük çalmayı ve kararları uygulamayı gerektirir.

Dün galibiyetle bitirdiğimiz karşılaşmada, kulübümüzü rahatsız eden bir hakem yönetimi sergilenmiş; istinasız tüm otoritelerin yorumlarında da aynı noktada olduğu üzere VAR'a dahi gidilmeye gerek olmayan şekilde net olan iki penaltı pozisyonumuz hem saha içinde hem de VAR ekranlarında atlanmış, yok sayılmıştır. Bunun adil ve mantıklı bir açıklamasının olmadığı ortadayken, dünkü maçta takımımızın skor olarak geri düştüğü ilk yarıda, hakemin sıkça duran oyunu hızlandırmak için bir çaba sarf etmemesi, hatta bunu açıkça görmezden gelmesi, oyuncuların sakatlık bahanesiyle oyun alanı içerisinde zaman çalması ve hatta duran topların yavaş kullanılmasına çanak tutması büyük rahatsızlık oluşturmuştur.

Bu şekildeki bir hakem performansı asla kabul görmemekle beraber dünkü maçta yaşananlar maalesef ilk değildir. Son olarak ligin 18. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçındaki kararlarıyla da büyük olayların yaşanmasına sebebiyet veren Hüseyin Göçek'in, uzun yıllardır takımımızın maçlarında istikrarlı şekilde ortaya koyduğu kötü yönetimler hepimizin malumu olarak kulübümüzün ve camiamızın tepkisini çekmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ligdeki konumumuz yalnızca ve katiyen kulübümüzü ilgilendirmekte olup; bu durum maçlarımızı yöneten hakemlerin dikkatsiz ve özensiz yönetimine bahane oluşturamaz. Bu durum, ligimizde oynanan diğer maçlarda hakemler eliyle maçların şekillenmesine ve sonuçların belirlenmesine de müsamaha göstermemiz anlamına gelmez!

Bu doğrultuda, ligimizde maç yöneten tüm hakemlerin; mesleklerinin gerekliliklerini, hak yemeden ve etik değerlere yakışır bir biçimde icra etmelerine bir kez daha vurgu yapıyoruz."

(İHA)

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Fenerbahçe, İcra, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe: "Altay maçında kulübümüzü rahatsız eden bir hakem yönetimi sergilenmiştir" - Son Dakika
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