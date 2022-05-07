Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında İmamoğlu ayrıntısı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında İmamoğlu ayrıntısı

07.05.2022 13:02

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye etmesiyle ilgili eleştiriyi yanıtladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye etmesiyle ilgili eleştiriyi yanıtladı.

Sarı-lacivertli kulübün Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında bir konuşma yapan kurul üyesi gazeteci Cengiz Tokgöz, kürsüde bulunan Uğur Dündar'a, "Ekrem İmamoğlu'na neden 61 numaralı forma verdiniz, neden 34 numaralı forma hediye etmediniz?" diye sordu.

Bu soru üzerine söz alan Uğur Dündar, "Sayın İmamoğlu'na 61 numaralı formayı hediye ettik, yakasına da Fenerbahçe rozetini taktık. Böylece 61 numarayı Fenerbahçeli yaptık. Söylemek istediğimiz, 'Herkes bir gün Fenerbahçeli olacak.' Bunu böyle değerlendirenlere çok teşekkür ediyorum. Mesajımız budur ve geri kalanlar ayrıntılardır. Fenerbahçe, şanlı tarihine o kadar öz güvenle bakmaktadır ki ayrıntılarla uğraşmaz ve o ayrıntılar Fenerbahçe tarihine asla toz kondurmaz." diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında İmamoğlu ayrıntısı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında İmamoğlu ayrıntısı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında İmamoğlu ayrıntısı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında İmamoğlu ayrıntısı

YORUMLAR
500
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik SPOR Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı SPOR Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında İmamoğlu ayrıntısı - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
14:09 İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi uyarısı: 17 İngiliz öldü
14:04 Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi: Karara uymayanların baba ya da eşlerine ceza
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
13:35 Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 15:26:01. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında İmamoğlu ayrıntısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement