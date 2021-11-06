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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

06.11.2021 16:19

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kürsüde bazı konuşmacıların kendisine yönelik olumsuz eleştirilerine yanıt verdi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kürsüde bazı konuşmacıların kendisine yönelik olumsuz eleştirilerine yanıt verdi.

Küçük, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, olağan seçimli genel kurul öncesi konuşmacılardan bazılarına söz hakkı verilmemesine ilişkin kendisine yapılan eleştiriler hakkında açıklama yaptı.

Konuşan 14 kişinin büyük çoğunluğunun kendisi aleyhine ifadelerde bulunduğunu belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Saygıyla karşılıyorum. Temmuz ayında yaptığımız toplantıda başkan konuşurken bazı üyelerin oturduğu yerden veya ayağa kalkarak başkana yönelttiği sorulara başkan cevap verirken bazı usul hataları, kargaşalar oldu. Ufuk Aydın en önde oturuyordu. Kendisi de konuşmuştu. Ben başkanın konuşmasından önce nisan ayında tehir olan Yüksek Divan Kurulu toplantısının gelecek talepler karşısında tüzüğün amir hükmünü hatırlatarak dedim ki; 'çok acele ediyorsanız, çok hazırlıklıysanız tüzükte yazılı olduğu şekilde YKD üyelerinin 3'te 1'inin taleplerinin imzasıyla toplantı yapalım' dedim. Bu olmadı bir kere. Bizim başkanlık divanı olarak çağırma yetkimiz var, biz bu senenin nisan ayındaki toplantının 2022 Nisan ayına ertelenmesini tasvip eden heyet olduğumuz için bu yetkiyi kullanmadık."

Kendisinin zamanında eski başkan Aziz Yıldırım'a karşı 1 oyla seçim kaybettiğini hatırlatan Küçük, şöyle devam etti:

"Ben 1 oyla kaybetmiş başkan adayıyken o 1 oyu sorgulamadım. Kazanan başkan adayımız 20 sene kulüp başkanlığı yapan Aziz Yıldırım'ın kürsüde elini kaldırdım, başarılar diledim. Şimdi sizler nelerden bahsediyorsunuz. Güya ben seçimlerden korkuyormuşum. Arkadaşlar geçin bunları geçin. Ben kulübe yaptığım maddi manevi hizmetlerle adaylığımı sürdürmek istemekteyim. Sizlerin adaylığına saygı duyuyorum. Ufuk Aydın'a kısa bir hatırlatma yapacağım. Beni kendisi de tenkit etmekte haklı. Hiç üstüne vazife olmayan insan da tenkit etti. İkide bir başkan konuşurken ayağa kalkıp, 'başkan şunu şöyle yap' falan dedi, 'sen otur yerine' dedim. Bu yanlış bir hareket miydi, olabilir."

Fenerbahçe'de 1987 senesinin tüzüğüne göre aidatların 31 Ocak'a kadar yatırıldığını ve şubat ayında yönetim kurulunun seçildiğini hatırlatan Küçük, "2004 yılında dernekler kanunu değişti ve 2005 yılından itibaren kulübümüzde görev süreleri 3 seneye çıktı ve aidatın yatırılması 31 Mart'a kadar uzatıldı. 50 lira, 500 lira benim dışımda olay. Onun da faturasını beni kötülemek için kesiyorsunuz ama bizim dükkan kapalı, fatura kesmiyoruz. Genel kurulun kararına saygı duymak lazım." diye konuştu.

Ocak ayında yapılması düşünülen toplantının aidat konusunu herkesin işine göre yorumladığını söyleyen Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunca tüzüğe rağmen, buna uygulamaya rağmen 1987 tüzüğümüzde, 1996 tüzüğümüzde ve 2005 yılı tüzüğümüzde şöyle bir ibare var. Bu ibareyi tersine çevirip uygulamak isteyenlere şiddetle karşıyım. Bahsettiğim 3 tüzükte aidatlar ocak ayı sonuna kadar yatıyor aidatını geç yatıran üyeler, aidatını yatırdığı tarihten itibaren o yıl içinde yapılacak olağanüstü genel kurul veya YDK genel kuruluna katılabiliyorlar. Burada aidatın o yıl içerisinde yatırmayanları aksederek söylüyorum. Bunun uygulanabilmesi için 1 Ocak'a gelmek lazım. 500 lirayı yatıranlar 31 Mart'a kadar yatırmadıkları takdirde onu takip eden 2 ay sonra yapılacak toplantılara katılabilir. Bu, bu kadar açıkken herkes işine geldiği şekilde bir o tarafa bu tarafa çekiyor. Dolayısıyla ocak ayında da yapılsa nisan ayında da yapılsa 500 lira aidatı yatıranlar katılabilecek. Sadece eski borcu olan üyeler önce onları yatırıp sonra 500 lira olan yeni senenin aidatını yatıracaklar. Seçimlere ancak öyle gelebilecekler."

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sona erdi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Divan Kurulu, Fenerbahçe, Nisan, Ocak, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika


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