Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe maçının ardından

Fuat Çapa: Galip geldiğimiz için mutluyuz, biraz daha yukarılara bakmaya başladıkTahir Karapınar: Gol bulmada zorlanıyoruz, takım strese giriyorOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

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Fuat Çapa: Galip geldiğimiz için mutluyuz, biraz daha yukarılara bakmaya başladık

Tahir Karapınar: Gol bulmada zorlanıyoruz, takım strese giriyor

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ve Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kazanmak istedikleri bir maç olduğunu ifade eden Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, "Kasımpaşa oynamayı seven bir takım. Biz de iyi oynamaya çalışıyoruz. İlk devrede bütün planlarımızın tuttuğunu düşünüyorum. Birçok gol pozisyonumuz var. Son vuruşlardaki beceriksizliğimiz gol bulmamız önledik. İkinci yarı atağa çıkarken bireysel bir hatadan topu kaptırdık ve bunu çalışmamıza rağmen golü yedik. Gol bulmada zorlanıyoruz. Takım strese giriyor ve verdiğimiz ilk pozisyon gol oluyor. Sonrasında elimizden geleni yaptık. Çift forvete döndük. Mehmet Ekici'nin kaçırdığı bir gol var. Attığımız bir gol var ama şansızlıklar var. Bunda sakatların da etkisi var. Bazı bölgelerde rotasyon yapamıyoruz. Mağlup olduk, Kasımpaşa'yı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖMER FARUK VE DİĞERLERİ BUNDAN SONRA SÜRECE BULACAKLARDIR"

Kalan maçlarda altyapıdaki oyuncuları kullanıp kullanmayacakları sorulan Tahir Karapınar, "Altyapıyı değerlendirmek istiyorduk. Bu maçta da değerlendirmek istiyorduk. İyi bir sonuç olsaydı Ömer Faruk'u oyuna atmayı düşünüyorduk fakat bir türlü olmadı. Bundan sonra Ömer Faruk ve diğer oyuncular da süre bulacaklardır" ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL HATADAN GOL YEDİK VE ÇIKARAMADIK"

Maç içinde Rodrigues, Deniz Türüç ve Ferdi'nin birçok kez yer değiştirmesiyle ilgili gelen soru üzerine Tahir Karapınar şöyle konuştu:

"Çok fazla değişiklik olmadı. Biz maçtan önce de Deniz ve Ferdi'yi verimli olmadığı zaman bölgelerini değiştirmeyi düşünüyorduk. Ferdi'nin ikinci yarı süratinden yararlanmak istedik. Deniz'in ters taraftaki şutlarından faydalanmak istedik. Rodrigues ile ilgili öyle bir düşünce yoktu. Oyuncu bölgesinde etkili olamıyorsa diğer bölgede denemek lazım. Sol taraftaki oyuncuları etkili geliyordu. Onları kapattık ancak bireysel bir hatadan gol yedik ve çıkaramadık."

FUAT ÇAPA: GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ, BİRAZ DAHA YUKARILARA BAKMAYA BAŞLADIK

Dün Süper Lig'de alınan skorların ardından Fenerbahçe maçının değerinin bir kat daha arttığını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Karşılaşmada galip geliyorsunuz, sıralamada yükseliyorsunuz, tekrar hesap yapmaya başlıyorsunuz. Çok kredimiz olan bir yapımız yoktu. Her maçı aynı ciddiyetle oynuyoruz. Maça gelecek olursak, ilk devre özellikle Fenerbahçe'nin daha atak olduğunu söyleyebiliriz. Bizden daha fazla pozisyona girdiler. Biz de 1-2 tane yakaladık. İkinci yarı oyunu lehimize çevirebileceğimizi biliyorduk. Orta alanda değişiklikler yaptık. Ferdi'nin hareketliliğini durdurduk. Gol attıktan sonra oyun istediğimiz şekle döndü. Rakibin biraz daha önde oynayacağını, alanlar bırakacağını biliyorduk. Bu alanları kullanmak için değişiklikler yaptık. Daha sonra sonuca ulaştık. Önemli bir galibiyetti. Fenerbahçe her ne kadar iyi gözükmese de son 3 maçta 50-55 dakika en iyi oyunlarını oynadılar. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Biraz daha yukarılara bakmaya başladık. Aradaki puan farkı 1 galibiyet bu ciddiyeti korumamız lazım. Gençlerbirliği maçı var. 3 puandan fazla olan bir karşılaşma. Bu galibiyetin tadını çıkartacağız. Yarından itibaren Gençlerbirliği maçına konsantre olup, odaklanacağız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 09:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika Spor
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