Fenerbahçe, Moses ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Fenerbahçe, Moses ile yollarını ayırdı
6 saat önce
Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:55 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir.
Moses'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
(İHA)
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