Fenerbahçe, Moses ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Moses ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Fenerbahçe, Moses ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Fenerbahçe, Moses ile yollarını ayırdı, System.String[]

Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir.

Moses'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

(İHA)

victor moses, Fenerbahçe, İngiltere, Chelsea, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira daha eklendi
Fenerbahçe, Victor Moses'ın sözleşmesini feshetti İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı Fenerbahçe'den limit artırımı ve Vedat Muriç açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 02:17:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Moses ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]