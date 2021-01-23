Fenerbahçe'nin borcu 4 Milyar 719 Milyon lira - Son Dakika

Fenerbahçe'nin borcu 4 Milyar 719 Milyon lira

23.01.2021 13:00
Fenerbahçe'nin borcu 4 Milyar 719 Milyon lira, System.String[]

Fenerbahçe'nin aylık Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Mali konuların konuşulduğu bölümde Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 4 Milyar 719 Milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıda Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 4 Milyar 719 Milyon TL olarak açıklandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.

KÜÇÜK: F.BAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜDÜR

Salgın nedeniyle kulübün işleyişinin derinden sarsıldığını vurgulayan Küçük, "Başkanımız ve yönetimimiz bu dönemde ellerinden gelen en üstün gayreti sarf ederek kulübümüzü yönetmeye devam ettiler. Kulüp başkanımız ve yöneticilerimiz tüm imkanlarıyla faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Kulübümüz büyümeye devam ediyor. Üye sayımızda artış var. Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'de en büyük sivil toplum örgütüdür. Böyle bir kulübü yönetmek kolay değildir. 2018 yılında görevine başlayan Ali Koç ve onun yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Geçen yaklaşık 2,5 senelik mesailerinde kulübümüzü başarıya götürdüklerini, mali yönden kulübü rahatlatmak için ciddi mesai sarf ettiklerini görüyorum ve tebrik ediyorum"

Fenerbahçe'nin borcu 4 Milyar 719 Milyon lira

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin borcu 4 Milyar 719 Milyon lira - Son Dakika Spor


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