Fenerbahçe'nin en zor transferi! Yeni bir Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'nin 40 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, Yeni Malatya maçında 63. dakikada oyuna girerken, karşılaşmanın da seyrini değiştirdi.



O dakikaya kadar sahada yürüyen takım, sihirli değnek değmişçesine koşmaya başladı. Golü buldu, geriye de düştü ama pes etmeden 3 puanı aldı. Kulübedeki gücün sezon sonunda sportif direktörlüğe geçiş yapacak olması taraftarı kara kara düşündürüyor.



İLK İCRAATI MERT HAKAN YANDAŞ TRANSFERİ OLDU



Teknik sorumlu Tahir Karapınar, maçtan sonra Emre için, "Bir sene daha oynasın" yorumunu yaparken, Belözoğlu'nun da en zor görevi kendi boşluğunu dolduracak bir ismi takıma transfer etmek olacak.



Emre, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden alarak imza attırdı ancak 25 yaşındaki oyuncunun tecrübeli yıldızın yerini doldurup dolduramayacağı da merak konusu.



Emre, Malatya maçında galibiyet golü sonrası gözyaşlarını tutamamıştı.



Yeni Emre'den beklenen özellikler; "Yürekli olacak… Sahada ve saha kenarında takımının hakkını savunacak. Oyuna girdiği zaman skoru değiştirecek." (Sabah)