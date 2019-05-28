Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti

34 dakika önce

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Aşık, hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti, System.String[]
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Aşık, hayatını kaybetti.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık'ı kaybettik. Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet; kulübümüzde yöneticilik görevinde bulunmuş oğlu Murat Aşık başta olmak üzere tüm Aşık ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.
Aşık, 1989-1993 yılları arasında sarı lacivertli kulübün başkanlığını üstlenmişti. 


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:33 Kaynak: DHA
Fenerbahçe Spor Kulübü, Metin Aşık, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık, hayatını kaybetti PFDK, Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi El Sadd'ın yeni teknik direktörü Xavi oldu Nihat Özdemir'den Albayrak'a cevap: VAR kayıtlarını ellerinde görürsem, hesap sormasını biliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:07:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]