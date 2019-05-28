Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti
34 dakika önce
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Aşık, hayatını kaybetti.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:33 Kaynak: DHA
'nün eski başkanlarından Metin Aşık
, hayatını kaybetti.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık'ı kaybettik. Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet; kulübümüzde yöneticilik görevinde bulunmuş oğlu Murat Aşık
başta olmak üzere tüm Aşık ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.
Aşık, 1989-1993 yılları arasında sarı lacivertli kulübün başkanlığını üstlenmişti.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık, hayatını kaybetti
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