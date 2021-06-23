Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor

Fenerbahçe'de 25/26 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi bir isim daha adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Engin Verel, 24 Haziran saat 15.00'te yapacağı açıklamayla adaylığını duyuracağını belirtti.

"HER ŞEY BÜYÜK FENERBAHÇE İÇİN"

Engin Verel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00'te açıklayacağım. Her şey büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.