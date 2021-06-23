Fenerbahçe'de 25/26 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi bir isim daha adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Engin Verel, 24 Haziran saat 15.00'te yapacağı açıklamayla adaylığını duyuracağını belirtti.
Engin Verel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00'te açıklayacağım. Her şey büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor - Son Dakika Spor