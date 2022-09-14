Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın akşam deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşılaşacak. Bugün Fransa 'ya gidecek sarı-lacivertli takımın 24 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaynak: DHA

Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

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