Fenerbahçe\'nin Kros Başarısı

PORTEKİZ'in Albufeira kentinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, takımlar kategorisinde 1 altın ve 1 gümüş, bireyselde ise 1 bronz madalya kazandı.

Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda U20 kadınlar kategorisinde mücadele eden Fenerbahçe, takım halinde Avrupa şampiyonu olurken, büyük kadınlar kategorisinde ise Avrupa 2'nciliğini elde etti. Kadınlar U20 kategorisinde Ayten Yobaş, 20: 14'lük derecesiyle bireyselde bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride Elif Akçiçek 20: 32'lik derecesiyle 8'inci, Döndü Kübra Boyraz ise 20: 35'lik derecesiyle 9'uncu sırada yer aldı. Bu sonuçlarla Fenerbahçe, U20 kadınlar takım sıralamasında Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Büyük kadınlar kategorisinde ise Fenerbahçe; Sümeyye Erol'un 32: 26 ile 7'nci, Derya Kunur'un 32: 30 ile 8'inci ve Edibe Yağız'ın 32: 46'lık derecesiyle 11'inci sırayı almasıyla takım halinde Avrupa 2'ncisi oldu. U20 erkekler kategorisinde yapılan takım sıralamasında Nevşehir Belediyesi 8'inci, Fenerbahçe ise 9'uncu sırada yer aldı.

KARADAĞ: TÜRK ATLETİZMİ DOĞRU BİR YOLDA İLERLİYOR

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, şampiyonada elde edilen derecelerin Türk atletizminin uluslararası alandaki gelişimini ortaya koyduğunu belirterek, "Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda sporcularımızın ve kulüplerimizin ortaya koyduğu performans bizleri son derece memnun etmiştir. Uluslararası arenada kazanılan bu dereceler, Türk atletizminin doğru bir yolda ilerlediğinin en somut göstergesidir. Emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.