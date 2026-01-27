UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 29 Ocak Perşembe günü oynanacak FCSB- Fenerbahçe maçında Sırp hakem Nenad Minakovic, düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Minakovic'in yardımcılıklarını, Sırbistan Futbol Federasyonundan Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Milan Mitic olacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Maçında Hakem Belli Oldu - Son Dakika
