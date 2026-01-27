Fenerbahçe'nin Maçında Hakem Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 29 Ocak Perşembe günü oynanacak FCSB- Fenerbahçe maçında Sırp hakem Nenad Minakovic, düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Minakovic'in yardımcılıklarını, Sırbistan Futbol Federasyonundan Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Milan Mitic olacak.