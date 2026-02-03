Fenerbahçe'nin Transfer Açıklaması - Son Dakika
Fenerbahçe'nin Transfer Açıklaması

03.02.2026 14:42
Fenerbahçe, Kante ve En-Nesyri transferinin tamamlanamadığını açıkladı, hata karşı kulüpten.

FENERBAHÇE, Al Ittihad ile N'Golo Kante ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, transfer sürecinin kulüp tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kante ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir" denildi.

Açıklamada, karşı kulüp kaynaklı bir hata nedeniyle sürecin tamamlanamadığı vurgulanarak, "Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
