Fenerbahçe'nin Yeni Fransız Yıldızı: Sidiki Cherif - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'nin Yeni Fransız Yıldızı: Sidiki Cherif

Fenerbahçe\'nin Yeni Fransız Yıldızı: Sidiki Cherif
02.02.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif'i kiraladı, kulüp tarihinin 6. Fransız oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif, kulüp tarihinin 6. Fransız futbolcusu oldu.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, 4. transferini Sidiki Cherif ile yaptı. Sarı-lacivertliler, Cherif'i satın alma opsiyonuyla 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kiraladı. Angers altyapısından yetişen Fransız oyuncu, profesyonel kariyerine de yine aynı takımla 2023 yılında başladı. Siyah-beyazlı ekiple 2023-2024 sezonunda Ligue 2'de mücadele eden Cherif, takımının 1 yıllık aranın ardından yükseldiği Ligue 1'de 3'ü ilk 11 olmak üzere 7 maçta görev yaptı. Cherif, 2025-2026 sezonu itibarıyla takımın değişmez isimlerinden oldu. 19 yaşındaki forvet, ligde 19 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı. Santrfor ve sol kanat oynayan Cherif, 2025-2026 sezonu 2. yarısından itibaren Fenerbahçe forması giyecek.

Sarı-lacivertlilerin 6. Fransızı

Sidiki Cherif, Fenerbahçe'nin 6. Fransız futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Nicolas Anelka, 2005 yılında imza attığı sarı-lacivertlilerde ilk Fransız futbolcu oldu. Bu tarihten 11 yıl sonra ise ara transfer döneminde 2 Fransız kadroya dahil oldu. Kanarya, ocak ayında Matteo Guendouzi'yi renklerine bağladı.

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Fransız futbolcular şöyle:

"Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin, Matteo Guendouzi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Yeni Fransız Yıldızı: Sidiki Cherif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
09:09
Bill Gates’in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 10:22:28. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Yeni Fransız Yıldızı: Sidiki Cherif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.