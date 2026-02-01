Fenerbahçe Opet Galatasaray'ı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Opet Galatasaray'ı Yendi

01.02.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70 mağlup ederek 18. hafta maçını kazandı.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

HAKEMLER: Ali Rıza Pinat, Orkun Yurttaş, Aydın Karaçam

FENERBAHÇE OPET: McBride 10, McCowan 8, Olcay Çakır 13, Rupert 10, Williams 7, Meesseman 11, Alperi 9, Sevgi Uzun 2, Allemand 3.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Johannes 16, Kuier 28, Derin Erdoğan 5, Ayşe Cora 2, Juhasz 8, Williams 6, Oblak 3, Gökşen Fitik 2.

1'İNCİ PERİYOT: 23-25

DEVRE: 37-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-54

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda iki ekip de dış atışlarda etkili bir performans sergiledi. Karşılıklı bulunan üç sayılık basketlerle geçen ilk 10 dakikanın sonunda iki takımda birbirini takip etti. Bu periyodu Galatasaray Çağdaş Faktoring, 25-23 önde tamamladı. İkinci periyoda da baskılı başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, oyunun kontrolünü eline alsa da Fenerbahçe Opet, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle ritmini buldu. Sarı-lacivertliler, periyodun son bölümünde yakaladığı seriyle farkı kapatarak soyunma odasına 37-36'lık üstünlükle gitti. Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte tempoyu yükseltip farkı açmaya çalışsa da Galatasaray oyundan kopmayarak geriden gelip skoru dengede tutmayı başardı. Sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruduğu bu bölümün sonunda üçüncü periyodu 59-54 önde tamamladı. Son periyotta Fenerbahçe hücumda baskılı bir oyun ortaya koyarken aynı zamanda savunmada da önlemler aldı. Galatasaray bu bölümde savunmada etkisiz kaldı ve 70-75 skorla mağlup oldu.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet Galatasaray'ı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:58
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:16
Epstein dosyasından Putin çıktı Veliahtını dahi belirlemişler
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 20:19:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet Galatasaray'ı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.