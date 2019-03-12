Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet, Savino Del Bene'ye Konuk Olacak

Fenerbahçe Opet, Savino Del Bene'ye Konuk Olacak

42 dakika önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Opet, Savino Del Bene'ye Konuk Olacak, System.String[]
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile karşılaşacak.

Scandicci kentindeki Nelson Mandela Forum'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Taraftarlar, Tolgay Arslan'ı Hedef Aldı: Buraya Yatmaya mı Geldin? Fenerbahçe'de Sivasspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Helikopterli Denetimde Yakalanan Kadın Sürücü Şok Oldu Son 9 Hafta Öncesi Fenerbahçe'de Sözleşme Krizi Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 11:01:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet, Savino Del Bene'ye Konuk Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]