Fenerbahçe Opet, Savino Del Bene'ye Konuk Olacak
42 dakika önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Opet
Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya
temsilcisi Savino Del Bene ile karşılaşacak.
Scandicci kentindeki Nelson Mandela
Forum'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Salı günü Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:19 Kaynak: AA
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