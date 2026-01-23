Fenerbahçe, Salonunu Türk Bayraklarıyla Süsledi - Son Dakika
Fenerbahçe, Salonunu Türk Bayraklarıyla Süsledi

Fenerbahçe, Salonunu Türk Bayraklarıyla Süsledi
23.01.2026 19:09
Fenerbahçe, EuroLeague maçında Kosner Baskonia'yı konuk ederken salonu Türk bayraklarıyla donattı.

FENERBAHÇE, EuroLeague'in 24'üncü haftasında İspanya temsilcisi Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edeceği karşılaşma öncesinde salonu Türk bayraklarıyla süsledi.

EuroLeague'in 25'inci haftasında Fenerbahçe Beko, evinde İspanya temsilcisi Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde tribünlerdeki tüm koltuklara Türk bayrakları yerleştirildi. Salon genelinde kırmızı-beyaz bir görüntü oluşurken, LED panolar ve skorbord ekranlarında da Türk bayrağı görselleri yer aldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile oynanan karşılaşmada da kendilerine dağıtılan Türk bayraklarıyla tribünlerde yer almış, görsel bir şölen oluşturmuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Salonunu Türk Bayraklarıyla Süsledi - Son Dakika

