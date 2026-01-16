Fenerbahçe, Sude Hacımustafaoğlu'nu Transfer Etti

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, smaçör Sude Hacımustafaoğlu'nu transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, sözleşme imzalanan 23 yaşındaki voleybolcu için "Sude Hacımustafaoğlu'na ailemize 'hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Gelişim Koleji'yle 2018-2019 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Sude Hacımustafaoğlu ME Marmara Akademi, Galatasaray, Yeşilyurt ve Göztepe formalarını giydi.
23 yaşındaki oyuncu, 2020'de Genç Kızlar Avrupa Voleybol şampiyonluğu, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ise Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.
