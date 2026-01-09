Fenerbahçe, Süper Kupa Finali\'ne Hazır

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren idman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli takımda yeni transfer Fransız futbolcu Matteo Guendouzi de ilk idmanına çıktı.

Bu antrenmanla Turkcell Süper Kupa finalinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL