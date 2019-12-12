Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman'a tepki! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman'a tepki! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman'a tepki!

3 saat önce

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın bütün biletleri maçın başlamasına kısa bir süre kala tükendi.

Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman'a tepki!, System.String[]

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın bütün biletleri maçın başlamasına kısa bir süre kala tükendi. Salonda hiçbir koltuk boş kalmazken 13 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, takımına destek oldu.


Anadolu Efes'in 100 kadar taraftarı da tribündeki yerlerine alarak takımlarına destek verdi.


Ergin Ataman'a tepki


Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.


Maçın başlamasına kısa bir süre kala sahaya çıkan Ataman aleyhine sarı-lacivertli taraftarlar tezahürat yaptı.


Öte yandan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in oyuncuları Avrupa Ligi yönetiminin sosyal sorumlulu etkinliği olan "One Team Projesi" kapsamında ayakkabılarındaki özel bağcıkla sahaya çıktı.


Ali Koç yalnız bırakmadı


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı takip etti.


Sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmayan Koç, maçı yönetim locasında izledi. Ali Koç'a sarı-lacivertli kulübün yöneticileri de eşlik etti.


Ergin Ataman, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:38 
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