Fenerbahçe Tarfin\'den Baskonia\'ya dev fark

EuroLeague 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin ile Kosner Baskonia karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE TARFİN'DEN RAHAT GALİBİYET

Fenerbahçe Tarfin, sahasında ağırladığı İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli takım, EuroLeague'de 7. galibiyetini aldı. Baskonia ise 9. yenilgisini yaşadı.

İLK YARIDA 20 SAYI FARK

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta boyalı alandan skor üreten Kosner Baskonia, 6. dakikada 17-13 üstünlük yakaladı. Üç sayı çizgisinin gerisini etkili kullanarak 14-0'lık seri elde eden Fenerbahçe Tarfin, 8. dakikada çift haneli üstünlük yakaladı: 27-17. Kalan bölümde farkı açan sarı-lacivertli ekip, yaklaşık son 5 dakikada konuk takımın sadece 1 sayı atmasına izin verdiği ilk periyodu 33-18 önde tamamladı. İkinci periyotta topu iyi paylaşan ve pota altını etkili kullanarak farkı 23'e kadar çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 52-32 üstün gitti.

ETKİLİ OYUN İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 63-41 önde geçtiği karşılaşmayı 84-65 galip ayrıldı.