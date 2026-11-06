Fenerbahçe Tarfin'den Baskonia'ya dev fark - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin'den Baskonia'ya dev fark

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Fenerbahçe Tarfin\'den Baskonia\'ya dev fark
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Fenerbahçe Tarfin, Euroleague’in 10. haftasında konuk ettiği Kosner Baskonia’yı 84-65 mağlup ederek sezonun 7. galibiyetine ulaştı.

EuroLeague 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin ile Kosner Baskonia karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE TARFİN'DEN RAHAT GALİBİYET

Fenerbahçe Tarfin, sahasında ağırladığı İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli takım, EuroLeague'de 7. galibiyetini aldı. Baskonia ise 9. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Tarfin'den Baskonia'ya dev fark

İLK YARIDA 20 SAYI FARK

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta boyalı alandan skor üreten Kosner Baskonia, 6. dakikada 17-13 üstünlük yakaladı. Üç sayı çizgisinin gerisini etkili kullanarak 14-0'lık seri elde eden Fenerbahçe Tarfin, 8. dakikada çift haneli üstünlük yakaladı: 27-17. Kalan bölümde farkı açan sarı-lacivertli ekip, yaklaşık son 5 dakikada konuk takımın sadece 1 sayı atmasına izin verdiği ilk periyodu 33-18 önde tamamladı. İkinci periyotta topu iyi paylaşan ve pota altını etkili kullanarak farkı 23'e kadar çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 52-32 üstün gitti.

Fenerbahçe Tarfin'den Baskonia'ya dev fark

ETKİLİ OYUN İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 63-41 önde geçtiği karşılaşmayı 84-65 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin'den Baskonia'ya dev fark
FenerbahçeBasketbolBaskoniaSon Dakika

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