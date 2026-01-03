Fenerbahçe Tribün Liderine Silahlı Saldırı: 10 Şüpheli Yakalandı

ÜSKÜDAR'da, Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Olay, 30 Aralık'ta Üsküdar'da meydana geldi. Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik uzun namlulu silah ve tabancayla gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Ocak Cuma günü sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 ŞÜPHELİ İLE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Devam eden soruşturma sonucunda saldırıyı doğrudan gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi, 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı marka ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.