Fenerbahçe Ülker Stadyumu şehitlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Ülker Stadyumu şehitlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Ülker Stadyumu şehitlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni İdlib'de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyadı.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu şehitlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni İdlib'de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyadı.

Sarı-lacivertlilerin Ülker Stadyumu'nun dış cephesinde yer alan led reklam panosundaki reklamlar, şehitlerimizin anısına durduruldu ve panoya Türk bayrağı görüntüsü yerleştirildi. Ayrıca Ülker Stadyumu'nun dört bir yanına dev Türk bayrakları asıldı.


Fenerbahçe Kulübü, İdlib, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı
İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi Manisaspor amatör lige düştü, futbolcular yıkıldı Orhan Ovacıklı'dan maçın ertelenmemesine tepki: Aldığımız nefes rahatsız ediyor

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 18:48:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Ülker Stadyumu şehitlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]