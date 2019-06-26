Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Valerie Garnier ile yollarını ayırdı
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Fenerbahçe, Valerie Garnier ile yollarını ayırdı

1 saat önce

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Fransız Başantrenör Valerie Garnier yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe, Valerie Garnier ile yollarını ayırdı, System.String[]
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Fransız Başantrenör Valerie Garnier yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubemizde gerçekleşen yeni sezon planlamaları kapsamında, koçumuz Valerie Garnier ile yollarımızın ayrılmasına karar verilmiştir. Fenerbahçe'mizde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu tüm emekleri ve takımımızın bu dönemde kazandığı tüm başarılar için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Kadın Basketbol Takımımızın önümüzdeki sezon yapılanması ve yeni koçumuza dair bilgilendirme kulübümüz tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
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