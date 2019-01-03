Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Volkan Demirel'in Affedildiğini Açıkladı

Fenerbahçe Volkan Demirel'in Affedildiğini Açıkladı

39 dakika önce

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür dileyen kaleci Volkan Demirel'in affedilerek, Antalya kampına katılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Volkan Demirel'in Affedildiğini Açıkladı, System.String[]
Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür dileyen kaleci Volkan Demirel'in affedilerek, Antalya kampına katılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'a saygısızlık yaptığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan kaleci Volkan Demirel, bugün yaptığı basın açıklamasıyla Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür diledi. Deneyimli eldivenin açıklamalarının ardından sarı-lacivertli camiadan açıklama geldi. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada başarılı file bekçisinin affedildiği ve Antalya kampına katılmasına karar verildiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir.

Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel'in durumunu tekrar değerlendirerek, kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan'ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dahil edilmesine karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:29 Kaynak: İHA

Ali Koç, Fenerbahçe, Volkan Demirel, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volkan Demirel, Düzenlediği Basın Toplantısında Gözleri Dolarak Özür Diledi Sivassporlu Robinho İçin Fenerbahçe ve Galatasaray Devreye Girdi

Son Dakika! Fenerbahçe Volkan Demirel'in Affedildiğini Açıkladı Son Dakika! Fatih Terim: Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a Bundan Sonraki Kariyerinde Başarılar Diliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:08:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Volkan Demirel'in Affedildiğini Açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]