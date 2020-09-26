Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak

Sarı-lacivertli ekipte dev maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Sezona yaptığı flaş transferlerle giren Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor 'u 2-1 mağlup ettikten sonra evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

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