Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak - Son Dakika

Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın derbi mücadelesinde Galatasaray'a konuk olacak.

Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın derbi mücadelesinde Galatasaray'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.

Sezona yaptığı flaş transferlerle giren Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikten sonra evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 4 puan ve averajla 8. sırada giriyor.

Deplasmanda 5 sezondur kaybetmiyor

Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor.

Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

Samatta, Erol Bulut'un kararına bağlı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric'in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray'a karşı yapacak.

Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tam kadro çıkacak.

Sarı-lacivertli ekipte dev maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Fenerbahçe'de hafif ağrıları bulunan Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz'in durumuna son antrenmanın ardından karar verilecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un Galatasaray derbisine çıkmayı planladığı muhtemel 11 şöyle:

Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci (Ozan Tufan), Luiz Gustavo, Thiam, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Samatta (Valencia).

Teknik Direktör, Galatasaray, Erol Bulut, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak - Son Dakika Spor

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