Fenerbahçe, Zenit Maçına Hazır
32 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Rusya ekibi Zenit ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa
Ligi son 32 turu ikinci maçında Rusya
ekibi Zenit
ile mücadele edecek Fenerbahçe
, hazırlıklarını tamamladı.
Rusya'nın St. Petersburg
şehrindeki Gazprom
Arena'da teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman topla çalışma gerçekleştirdi. Sarı lacivertli futbolcular, idmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Öte yandan sarı lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Valbuena, kadroya dahil edilmeyen Benzia
ve cezası bulunan Isla, Rusya'da yer almadı.
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İdmandan detaylar - Petersburg
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:22 Kaynak: DHA
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