Fenerbahçe Zorlu Maçta Galip Geldi

09.02.2026 23:26
Tedesco, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Fenerbahçe'nin performansından memnun olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, çok zorlu bir karşılaşmada galibiyet aldıklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İtalyan teknik adam, Gençlerbirliği'nin son maçlarda yalnızca bir mağlubiyet yaşadığını hatırlattı.

Rakiplerinin, Trabzonspor'a 4, Galatasaray'a 2 gol attığını vurgulayan Tedesco, "Bugünkü maçı kazanmış olmaktan dolayı mutluyuz. Fiziksel olarak güçlü ve ofansif oynayan bir takım. Bugünkü maçı kazanıp 3 puan aldığımız için mutluyuz. Kolay bir maç olmayacaktı. Genel performanstan mutluyum. Talisca iyi oynadı, Kerem 2 gol attı. Kendisi mutlu, ben ondan daha mutluyum. O bunu hak ediyor. Cherif dakika almaya başladı, enerjisini beğendim." diye konuştu.

Oyuncularına oyun kurulumunda özgürlük tanıdığını dile getiren genç teknik adam, şöyle devam etti:

"Ana planımız uzun toplar değildi, farklıydı ama maç içinde her durum farklı olabiliyor. Bazen oyun kurarken boşluk bulabiliyorsunuz bazen bulamıyorsunuz. Oyuncular sahadaki durumlara çözüm bulmakta serbestler. Bazen uzun toplar etkili olabiliyor, bu bizim için problem değil. Kante'nin ilk maçıydı, kolay değildi ama iyi geçti. İlk maçı atlatmış olmasından dolayı memnunum. Kante ve Guendouzi sabırlıydı, adam adama markajdaydılar. O durumlarda kendinizi kaybetmemeniz gerekiyor. Rakip bir oyuncuyla baskı yapıyordu, 2 stoper yeterliydi. Biz de bunu istedik ve onlar da iyi şekilde yerine getirdi."

Duran toplarda sezon sonunda pozitif denge yakalamanın önemine değinen Tedesco, "Duran toplarda zaman zaman gol yer, zaman zaman atarsınız ama sezon sonu geldiğinde hedefiniz pozitif tablodur. 15 gol atıp 7 gol yediyseniz bu iyi tablodur. Kaliteli duran top kullanan oyuncularınız olunca şansınız yüzde 70 oluyor, bizde de bu var. Topsuz hareketlerde problem yaşadığımızı düşünmüyorum. Sadece top sürerken biraz daha cesur olmamız gerekiyor. İkinci yarıda şunu yapmaya çalıştık. Kontra hareketlilikler çok önemli, bunları yapmazsanız çok statik oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde fikstürün çok önemli olmadığını, iç saha maçlarının da deplasmanlar kadar zor geçtiğini vurgulayan Tedesco, şunları kaydetti:

"Deplasman maçlarının sayısının önemi yok çünkü bu ligde evinizdeki maçlar da çok zor geçebiliyor. Trabzonspor, çok iyi bir takım. İyi oyuncuları ve iyi bir teknik direktörleri var. İyi bir atmosfere sahipler. Bizler şampiyonluk mücadelesinde iki takımdan bahsediyoruz ama üçüncü takımın da adının geçmesini isterim çünkü neredeyse her maçını kazanıyor. Biz de onlardan sonra oynadığımızda kazandık ama şampiyonluk yarışında iki takım yok, üç takım arasında geçiyor. Onlar da bunu hak ediyor. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız ve bundan dolayı mutluyuz."

Galibiyetten sonra kutlamanın hak edildiğini ve futbolda fikstürden dolayı zamanın çok hızlı geçtiğini aktaran Tedesco, "Asensio, çok üst düzey bir oyuncu, Dünya Kupası'nda olmak için tüm kaliteye sahip. İyi ki kararı ben vermiyorum çünkü İspanya'da çok fazla iyi oyuncu var ve karar vermek zor. Böyle devam etmeliyiz. Sezon sonu geldiğinde ne olduğu önemli. Her maç çok zor, bunun bilincindeyiz. Odaklanmış şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

23:11
