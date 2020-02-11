Fenerbahçe, ZTK'da yarı finale çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, ZTK'da yarı finale çıktı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, ZTK'da yarı finale çıktı

6 saat önce

GMG Kırklarelispor: 1-0Mustafa AKIN / STAT: ÜlkerHAKEMLER: Suat Arsanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan BilirFENERBAHÇE: Harun - Murat Sağlam, Adil Rami, Falette, Deniz (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya), Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc (Dk. 86 Allahyar), Tolga (Dk.

Fenerbahçe, ZTK'da yarı finale çıktı, System.String[]

GMG Kırklarelispor: 1-0

Mustafa AKIN/

STAT: Ülker

HAKEMLER: Suat Arsanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

FENERBAHÇE: Harun - Murat Sağlam, Adil Rami, Falette, Deniz (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya), Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc (Dk. 86 Allahyar), Tolga (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), Mevlüt

GMG KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir - Davut Babur, Müslüm Aydoğan (Dk. 73 Enis Çeliksu), İbrahim Sürgülü, Bahadır Çiloğlu, Caner Koca, Emre Keleşoğlu, Emre Balkır, Yüksel Şişman (Dk. 65 Deniz Ataç), Mert Sinan Pekesen, Hacı Ömer Doğru (Dk. 58 Malik Karaahmet)

GOL: Dk. 50 Mevlüt (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Hacı Ömer Doğru, Bahadır Çiloğlu, Yüksel Şişman, Mert Sinan Pekesen, İbrahim Sürgülü (GMG Kırklarelispor)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 3-0 ile geçtiği GMG Kırklarelispor'u rövanş maçında 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

4'üncü dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından vuruşunda top kalenin üstünden dışarı gitti.

5'inci dakikada Ferdi'den aldığı pas ile ceza yayına hareketlenen Zajc'ın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

12'nci dakikada Mehmet Ekici'nin pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Ferdi'nin aşırttığı top yan ağlarda kaldı.

24'üncü dakikada rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Tolgay'dan seken top Zajc'ın önünde kaldı. Zajc'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak İbrahim Demir'den oyun alanına döndü.

34'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç geçti. Deniz'in eza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

41'inci dakikada Tolga'nın pası  ile ceza sahası hemen önünde topla buluşan Falette'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

50'inci dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta top kaleci İbrahim Demir'den sekti. Dönen topa hareketlenen Mevlüt'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

83'üncü dakikada Zajc'ın pası ile buluşan Mehmet Ekici'nin içeri çevirdiği ortasında Bahadır Çiloğlu müdahale ederek tehlikeyi önledi.

89'uncu dakikada soldan ceza sahasına giren Muhammed Gümüşkaya'nın yerden ortasında savunmadan seken top Tolgay Arslan'ın önünde kaldı. Tolgay'ın gelişine sert vuruşunda kaleci İbrahim Demir, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Karşılaşma 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile son buldu.


Kırklarelispor, İsmail Şencan, Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hasan Ali 68 gün sonra kadroda yer aldı
Son Dakika: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yarı finalde! "Cinsel yolla doping bulaştı" diye savunma yaptı, cezası kaldırıldı Barcelona'da Dembele sezonu kapattı

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 04:49:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, ZTK'da yarı finale çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]