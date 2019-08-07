Son Dakika Haberleri: Fenerium tırı Türkeli'de
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Fenerium tırı Türkeli'de

1 saat önce

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satışını yapan mobil Fenerium tırı Karadeniz turu kapsamında Türkeli ilçesine geldi.

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Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satışını yapan mobil Fenerium tırı Karadeniz turu kapsamında Türkeli ilçesine geldi.

7 Ağustos tarihinde Atatürk Anıtı önünde ilçede bulunan Fenerbahçeli taraflara hizmet verecek olan mobil hizmet tırı, ardından ilçeden ayrılacak. Fenerium tırında lisanslı Fenerbahçe armalı bebek, çocuk, erkek-kadın giyim, forma, aksesuar, atkı, bere, bayrak, saat gibi ürünlerin bulunduğunu öğrenildi. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
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