Fenerium tırı Türkeli'de
1 saat önce
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satışını yapan mobil Fenerium tırı Karadeniz turu kapsamında Türkeli ilçesine geldi.
Fenerbahçe Spor Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
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Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satışını yapan mobil Fenerium tırı Karadeniz
turu kapsamında Türkeli
ilçesine geldi.
7 Ağustos tarihinde Atatürk Anıtı önünde ilçede bulunan Fenerbahçeli taraflara hizmet verecek olan mobil hizmet tırı, ardından ilçeden ayrılacak. Fenerium tırında lisanslı Fenerbahçe armalı bebek, çocuk, erkek-kadın giyim, forma, aksesuar, atkı, bere, bayrak, saat gibi ürünlerin bulunduğunu öğrenildi. - SİNOP
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