Fenomen dizi 'çukur'da beklenen büyük yüzleşme gerçekleşiyor! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenomen dizi 'çukur'da beklenen büyük yüzleşme gerçekleşiyor! - Son Dakika

Fenomen dizi 'çukur'da beklenen büyük yüzleşme gerçekleşiyor!

10 dakika önce

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen fenomen dizi 'Çukur'da nefesler Yamaç ve Vartolu'nun yüzleşmesi için tutuldu.

Fenomen dizi 'çukur'da beklenen büyük yüzleşme gerçekleşiyor!, System.String[]

Babasının katilinin Yamaç olduğunu öğrenen Vartolu, pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak bölümde kardeşiyle büyük hesaplaşma için karşı karşıya gelecek.

3 sezondur sosyal medyada en çok konuşulan dizi olan 'Çukur', izleyicilerin hafızalarına kazınan anlara bir yenisini ekleyecek. Yamaç, geçtiğimiz sezon finalinde babası İdris Koçovalı'yı öldürmek zorunda kalıp bunun yüküyle yaşamaya çalışırken, Vartolu da Sultan'a verdiği sözü tutarak babasının katilinin peşine düşmüştü.

Birkaç bölüm önce hayatının en ağır gerçeğiyle yüzleşen Vartolu ile Yamaç arasında beklenen hesaplaşma, 'Çukur'un yeni bölümünde ekranlara gelecek. Dizinin tarihinin en soluksuz karşılaşması olacak bu anlarda ikilinin arasında neler yaşanacağı büyük merakla beklenecek.

Çukur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:31 Kaynak: Bültenler
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