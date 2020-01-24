Fenomen simitçi, Sivasspor idmanında! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenomen simitçi, Sivasspor idmanında! - Son Dakika Spor

Fenomen simitçi, Sivasspor idmanında!

6 saat önce

Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu.

Fenomen simitçi, Sivasspor idmanında!, System.String[]

Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu.


Kulüp Asbaşkanı Faruk Taşseten tarafından antrenmana getirilen Ahmet Yaşin'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Simitçi Ahmet futbolcularla birlikte büyük ilgi çeken 'Sabaha kadar buradayız' sözlerini tekrarladı.


Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyaspor'da Jahovic imzaladı! Ersan Adem Gülüm'le anlaşıldığı açıkladı
Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Arda gündemimizde yok Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 19:08:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenomen simitçi, Sivasspor idmanında! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]