Ferhat Göçer MSG'nin başkanı oldu - Son Dakika
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Ferhat Göçer MSG'nin başkanı oldu

10.03.2022 15:51
Ferhat Göçer MSG'nin başkanı oldu

Şarkıcı ve doktor Ferhat Göçer, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) başkanı oldu.

Şarkıcı ve doktor Ferhat Göçer, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) başkanı oldu.

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Salonu'nda gerçekleştirilen 12. Genel Kurul toplantısında 494 oy alan sanatçı, MSG'nin yeni başkanı oldu.

Seçimlerde kullanılan 705 oyun 211'ini alan rakibi İsra Gülümser'i geride bırakan Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada genel kurulun 9 Mart'ta yapıldığını belirterek, "Sanatçı üyelerimize yakışan bir şıklıkta yapılan seçimle neredeyse seçime katılan MSG Üyelerinin tamamının güven oyunu alarak seçildik." dedi.

Göçer, MSG üyelerinin hakları için yapılacak çalışmalara işaret ederek, "Değerli arkadaşlarımdan oluşan ekibimle '#BirlikteDahaGüçlüyüz' prensibinden yola çıkarak, üyelerimize hizmet edeceğiz. Bütün hedefimiz, eser sahibi üyelerimizin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almalarını sağlamak ve gelirlerini arttırmak olacaktır. Umumi mahaller, yurt dışı, dijital alanlarda ayrıca NFT ve metaverse gibi yeni mecralarda üyelerimizin haklarını koruyacak çalışmalara vakit kaybetmeksizin yarından itibaren başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Ferhat Göçer, Beşiktaş, Musiki, MSG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ferhat Göçer MSG'nin başkanı oldu - Son Dakika


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