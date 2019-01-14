Ferhat Tunç Gözaltına Alındı
1 saat önce
Şarkıcı Ferhat Tunç, Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Şarkıcı Ferhat Tunç
, Almanya
dönüşü Atatürk Havalimanı
'nda gözaltına alındı.
Bir dönem HDP
'den milletvekili adayı olan şarkıcı Ferhat Tunç, havalimanında gözaltına alındığını twitter hesabından duyurdu. Tunç yaptığı paylaşımda, "Almanya'dan gelirken 'aranıyorsun' dediler havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor" ifadelerini kullandı. Ferhat Tunç'un gözaltı işleminin arından Bakırköy
Adliyesine sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:01 Kaynak: İHA
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