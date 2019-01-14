Son Dakika Haberleri: Ferhat Tunç Gözaltına Alındı

Ferhat Tunç Gözaltına Alındı

1 saat önce

Şarkıcı Ferhat Tunç, Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ferhat Tunç Gözaltına Alındı, System.String[]
Şarkıcı Ferhat Tunç, Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Bir dönem HDP'den milletvekili adayı olan şarkıcı Ferhat Tunç, havalimanında gözaltına alındığını twitter hesabından duyurdu. Tunç yaptığı paylaşımda, "Almanya'dan gelirken 'aranıyorsun' dediler havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor" ifadelerini kullandı. Ferhat Tunç'un gözaltı işleminin arından Bakırköy Adliyesine sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul Atatürk Havalimanı, Almanya, Ferhat Tunç, 3. Sayfa
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