Ferizli'de üniversite öğrencileri tasarladıkları kıyafetleri tanıttı - Son Dakika
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Ferizli'de üniversite öğrencileri tasarladıkları kıyafetleri tanıttı

26.05.2022 12:52
Ferizli'de üniversite öğrencileri tasarladıkları kıyafetleri tanıttı

Sakara Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu tarafından "Kariyer Zirvesi 2022" programı düzenlendi.

Sakara Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu tarafından "Kariyer Zirvesi 2022" programı düzenlendi.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'nun katılımıyla okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler, kendi tasarladıkları kıyafetlerle defile gerçekleştirdi.

Katılımcılar daha sonra hazırladıkları el sanatları sergisini gezdi, göl kenarındaki piknik programında stres attı.

Balcı ve Gündoğdu, Ferizli Meslek Yüksekokulu Müdürü Aslan Çoban ile öğretim görevlilerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

İsmail Gündoğdu, Gündoğdu, Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferizli'de üniversite öğrencileri tasarladıkları kıyafetleri tanıttı - Son Dakika


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