Son Dakika Haberleri: Fernando Torres futbolu bıraktı
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Fernando Torres futbolu bıraktı

1 saat önce

Son olarak Japonya'nın Sagan Tosu takımında forma giyen İspanyol yıldız Fernando Torres, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Fernando Torres futbolu bıraktı, System.String[]
Son olarak Japonya'nın Sagan Tosu takımında forma giyen İspanyol yıldız Fernando Torres, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. İspanya Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Torres, emekliliğini duyurdu. Daha önce Liverpool, Chelsea ve Milan'da forma giymiş olan Torres, son olarak forma giydiği Japonya 1. Ligi ekiplerinden Sagan Tosu da futbolu bırakacağını belirtti. İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heyecan dolu geçen 18 yılın ardından, futbol kariyerimi noktalama zamanı geldi" ifadelerine yer verdi. Torres, emeklilik kararının nedenlerini düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacağını ifade etti. Atletico Madrid altyapısından yetişen 'El Nino' lakaplı Torres, İspanya Milli Takımı'nda görev aldığı 110 müsabakada 38 gole imza attı. Başarılı golcü, milli takımda 2 Avrupa, 1 kez de Dünya şampiyonluğu yaşadı. İspanyol forvet, kulüp kariyerinde ise 2 kez Avrupa Ligi Kupası, 1 kez de Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırdı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
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