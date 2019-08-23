Son Dakika Haberleri: Fernando Torres son maçına çıktı
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Fernando Torres son maçına çıktı

1 saat önce

Daha önce emeklilik kararı alan İspanyol yıldız futbolcu Fernando Torres, son maçını oynayarak profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

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Daha önce emeklilik kararı alan İspanyol yıldız futbolcu Fernando Torres, son maçını oynayarak profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sagan Tosu'nun kadrosunda yer alan 35 yaşındaki Torres, eski takım arkadaşları Andres Iniesta ve David Villa'nın görev aldığı Vissel Kobe karşısında son kez formasını terletti.

Vissel Kobe, 11. ve 86. dakikalarda Hotaru Yamaguchi, 20. dakikada penaltıdan Iniesta, 22. dakikada Junya Tanaka, 54. ve 73. dakikalarda da Kyogo Furuhashi'nin ağları sarstığı müsabakayı 6-1 galip tamamladı. Sagan Tosu'nun tek golünü ise 79. dakikada Thomas Vermaelen kendi kalesine attı.

Haziran ayında emeklilik kararı alan Torres, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

İspanyol santrafor, futbol kariyeri boyunca Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea ve Milan gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giymişti.

İspanya Milli Takımı'nda 110 karşılaşmada 38 kez ağları sarsan ve 2 kez Avrupa, bir kez de dünya şampiyonluğu yaşayan Torres, kulüp kariyerinde ise 1 Şampiyonlar Ligi ile 2 UEFA Avrupa Ligi kupası kazandı. Fernando Torres, kulüp kariyeri boyunca 714 maçta 255 kez ağları sarstı.

Fernando Torres, Iniesta, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:26 Kaynak: AA
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