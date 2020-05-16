Ferzan Özpetek'in önerisine tam destek

Özpetek'in bu önerisi, İtalya'nın önde gelen isimleri tarafından da büyük destek gördü. İtalyan Senatosu Başkanı Elisabetta Casellati ile Senato Kurul Üyesi Gaetano Blandini, ünlü yönetmeni senato binasında ağırladı.



Senato Başkanı Casellati, Özpetek'in önerisinin çok anlamlı olduğu söyleyerek, "20 Şubat'ın hepimize yardımcı olmak için çok yüksek bir bedel ödeyen sağlık çalışanlarına adanmış bir gün olması çok anlamlı. Bu uğurda emek veren ve hayatını kaybeden pek çok sağlık çalışanı için çok özel bir anma günü olması dileğimiz. Önerinin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmaları başlattık. Ferzan Özpetek'in bu düşünceli hareketi İtalyan halkını olduğu gibi beni de son derece duygulandırdı" dedi.



İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği (SIAE) Başkanı ve söz yazarı Giulio Rapetti Mogol, Senato Başkanı Elisabetta Casellati ve Ferzan Özpetek