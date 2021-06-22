Festival 1 milyonu aşkın seyirciye ulaştı - Son Dakika

COVID-19 pandemisi nedeniyle bu yıl kısıtlı sayıda izleyiciye bilet satılmasına rağmen festival büyük ilgi gördü. Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivali olan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali bu yıl 9 bin seyirciyi ağırladı. 22 yıldır 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro grubu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçı katıldı; bugüne kadar Türkiye'den şehir tiyatroları, özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 414 oyun ve binin üzerinde temsil düzenlendi. Türkiye'nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunlar 1 milyonu aşkın seyirciye ulaştı.

Tiyatro Kare'nin duygusal komedisi "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı oyunu ile başlayan festival, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Karmakarışık" oyunuyla kapanışını yaptı. Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün bu yılki sahibi usta oyuncu Nevra Serezli'ye ödülü, oyunu öncesi sahnede takdim edildi.

18 oyun seyirciyle buluştu

Adana Tiyatro Festivali, bu yıl Türkiye'nin birçok ilinden 9 devlet tiyatrosu ve 7 özel tiyatronun katılımı ile toplam 18 farklı oyuna ev sahipliği yaptı.

Bu yıl Tiyatro Kare'nin "Ağaçlar Ayakta Ölür", Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Anna Karenina", Sivas Devlet Tiyatrosu'nun "Kendime Kıyamam", Tiyatro Kedi'nin "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını", Semaver Kumpanya'nın "Cardenio", Bursa Devlet Tiyatrosu'nun "Akide Şekeri", İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Yıldızların Altında", İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Seksen Günde Devr-i Alem" ve "Karmakarışık'' oyunları Merkez Park'ta sahnelendi.

DOT Tiyatro'nun "Sesin Resmi", Kumbaracı 50'nin "Muamma", Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Sonsuzluk Kitabevi", Van Devlet Tiyatrosu'nun "Penceredeki Atlar", Kuzgun Yapım'ın "Tuna Kıvrımı", Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun "Kürk Mantolu Madonna", Sadri Alışık Tiyatrosu'nun "Dali'nin Kadınları", İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Bay Z" ve "Turta Girmemiş Orman (Çocuk Oyunu)" adlı oyunları Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.