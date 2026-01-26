Fethiye'de İngiliz Turist Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fethiye'de İngiliz Turist Ölü Bulundu

Fethiye\'de İngiliz Turist Ölü Bulundu
26.01.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

66 yaşındaki Gary Mark Aldridge, pansiyon odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir pansiyonda konaklayan İngiltere vatandaşı Gary Mark Aldridge (66), odasında ölü bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Karagözler Mahallesi 26'ncı sokak üzerindeki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda konaklayan İngiltere vatandaşı Gary Mark Aldridge (66)'den haber alamayan görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Aldridge'i hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aldridge'in öldüğü belirlendi. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tahmin edilen Aldridge'in cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aldridge'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Fethiye, Olaylar, Otopsi, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de İngiliz Turist Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’nin hedefinde Türkiye var Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

00:06
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 00:45:36. #7.11#
SON DAKİKA: Fethiye'de İngiliz Turist Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.