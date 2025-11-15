Fethiye'de Kuzey Işıkları Gözlemlendi - Son Dakika
Fethiye'de Kuzey Işıkları Gözlemlendi

Fethiye'de Kuzey Işıkları Gözlemlendi
15.11.2025 01:19
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gökyüzünde mor ve yeşil ışıklar belirdi, kuzey ışıkları ihtimali var.

Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan renkli ışıklar dikkat çekti. Gökyüzünde beliren mor ve yeşil tonlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

KUZEY IŞIKLARI İHTİMALİ

Gökyüzündeki ışıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

DOĞANIN IŞIK ŞÖLENİ: KUZEY IŞIKLARI

Kuzey Işıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girerek atmosferdeki gazlara çarpması sonucu oluşuyor. Bu çarpışmalar sırasında ortaya çıkan enerji ışığa dönüşüyor ve gökyüzünde büyüleyici renkler oluşturuyor. Oksijenin farklı renkler üretmesiyle yeşil ve kırmızı, azotun etkisiyle ise mavi ve mor ışıklar görülebiliyor.

EN ÇOK NERELERDE GÖRÜLÜYOR?

Kuzey Işıkları özellikle Kuzey Kutup Dairesi çevresinde bulunan ülkelerde yoğun şekilde izleniyor. Bu doğa olayının en sık gözlemlendiği bölgeler şöyle:

  • Norveç: Tromsø ve Lofoten Adaları
  • Finlandiya: Laponya bölgesi (Rovaniemi, Ivalo)
  • İsveç: Abisko Ulusal Parkı
  • İzlanda
  • Kanada: Yukon ve Northwest Territories (Yellowknife)
  • Alaska (ABD)
  • Rusya: Murmansk ve kuzey Sibirya

HANGİ DÖNEMDE GÖRÜLÜR?

Kuzey Işıkları genellikle Eylül ve Mart ayları arasında daha sık oluşuyor. Işık kirliliğinden uzak, açık ve bulutsuz bir gökyüzünde, özellikle 22.00–02.00 saatleri arasında seyredilebiliyor.

Kaynak: DHA

