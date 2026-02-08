Fethiye\'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Yıldıray Y. idaresindeki 48 AKR 532 plakalı otomobil, Fethiye-Üzümlü kara yolunda, karşı yönden gelen Emin T. yönetimindeki 48 RH 296 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
