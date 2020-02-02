Fethiyespor-Elazığ Belediyespor: 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Fethiyespor-Elazığ Belediyespor: 2-0 - Son Dakika Spor

Fethiyespor-Elazığ Belediyespor: 2-0

6 saat önce

STAT: Fethiye İlçeHAKEMLER: Burak Filik (xx), Mehmet Saldıraner (xx), Yusuf Şimşek (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xx) - İbrahim Ethem (xx), Emre (xxx), Mert Özmen (xxx), Erdi (xxx), Mert Caymaz (xx), Burak (x) (Dk. 66 Eren xx), Cemal (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk. 80 Mert Gölgeçen), Turgay (x) (Dk.

Fethiyespor-Elazığ Belediyespor: 2-0, System.String[]

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Burak Filik (xx), Mehmet Saldıraner (xx), Yusuf Şimşek (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xx) - İbrahim Ethem (xx), Emre (xxx), Mert Özmen (xxx), Erdi (xxx), Mert Caymaz (xx), Burak (x) (Dk. 66 Eren xx), Cemal (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk. 80 Mert Gölgeçen), Turgay (x) (Dk. 37 Aykut xx), Anıl (xx)

ELAZIĞ BELEDİYESPOR: Ogün (x) - Can (x), Burak Keskin (x), Hayrettin (xx), Emrah (x) (Dk. 60 Mazlum xx), Arif (xx), Furkan (x) (Dk. 69 Cenk xx), Oktay (x) (Dk. 25 Ferhat xx), Tuncay (x), Semih (x), Burak Kavlak (x)

GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 68 Mert Özmen (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Mert Özmen, Burak, Aykut, Anıl, Erdi (Fethiyespor), Arif, Can (Elazığ Bld)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 21. hafta mücadelesinde Fethiyespor, evinde Elazığ Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada ve 68. dakikada Mert Özmen kaydetti. Bu sonuçla Fethiyespor üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından moral bularak puanını 35'e çıkardı. Elazığ ekibi ise 20 puanda kaldı.


Yusuf Şimşek, Fethiyespor, Fethiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yanan evini gözyaşlarıyla izledi
Profesör Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk defa gördüm ÖSYM, Twitter'dan +18'lik hesabın takip edilmesi hakkında açıklama yaptı Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 22:23:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fethiyespor-Elazığ Belediyespor: 2-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]