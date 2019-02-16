Son Dakika Haberleri: Fethiyespor, Evinde Tokatspor'la Oynayacak

Fethiyespor, Evinde Tokatspor'la Oynayacak

59 dakika önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Fatih Karagümrük ve Darıca Gençlerbirliği'ni yenerek 21 puanla düşme hattından çıkan Fethiyespor yarın son sıradaki Tokatspor'la evinde karşılaşacak.

Fethiyespor, Evinde Tokatspor'la Oynayacak, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Fatih Karagümrük ve Darıca Gençlerbirliği'ni yenerek 21 puanla düşme hattından çıkan Fethiyespor yarın son sıradaki Tokatspor'la evinde karşılaşacak. İlçe Stadı'nda Burak Pakkan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Teknik direktör Tarık Daşgün Tokatspor'u kesinlikle hafife almadıklarını belirterek, "İki haftada çok önemli galibiyetler elde ettik. Tokatspor maçını da kayıpsız geçeceğimize inanıyorum. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. - Fethiye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:30 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Fethiyespor, Spor
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