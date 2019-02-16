Fethiyespor, Evinde Tokatspor'la Oynayacak
59 dakika önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Fatih Karagümrük ve Darıca Gençlerbirliği'ni yenerek 21 puanla düşme hattından çıkan Fethiyespor yarın son sıradaki Tokatspor'la evinde karşılaşacak.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Fatih Karagümrük
ve Darıca Gençlerbirliği
'ni yenerek 21 puanla düşme hattından çıkan Fethiyespor
yarın son sıradaki Tokatspor'la evinde karşılaşacak. İlçe Stadı'nda Burak Pakkan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Teknik direktör Tarık Daşgün Tokatspor'u kesinlikle hafife almadıklarını belirterek, "İki haftada çok önemli galibiyetler elde ettik. Tokatspor maçını da kayıpsız geçeceğimize inanıyorum. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. - Fethiye
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:30 Kaynak: DHA
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