Fethiyespor, Galatasaray Maçını İzmir'de Oynayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fethiyespor, Galatasaray Maçını İzmir'de Oynayacak

Fethiyespor, Galatasaray Maçını İzmir\'de Oynayacak
07.01.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiyespor, Galatasaray maçı öncesi zemin bakımından dolayı Ankara Demirspor maçını İzmir'de oynayacak.

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu'nda 13 Ocak Salı akşamı Galatasaray'ı tarihinde ilk kez ağırlayacak olan Fethiyespor bu maç öncesi lig karşılaşmasını İzmir'e aldırdı. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasının ardından ikinci yarının ilk haftasında 10 Ocak Cumartesi günü Ankara Demirspor'u konuk edecek Fethiyespor, 3 gün sonra oynanacak Galatasaray maçı arifesinde zeminin bozulmaması için İzmir'e dümen kırdı. Fethiye İlçe Stadı'nın zemini devre arasında bakıma alınırken, yönetim ligdeki Ankara Demirspor karşılaşmasının bu nedenle İzmir Torbalı'daki Altınordu'nun Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacağını açıkladı.

LİG MAÇI İZMİR'DE

Kulüpten yapılan açıklamada, "2. Lig Kırmızı Grup 18. Haftasında 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynayacağımız Ankara Demirspor karşılaşması Galatasaray maçı öncesi stadımızdaki bakım çalışmaları nedeniyle İzmir'de Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur!" ifadeleri yer aldı.

PORTATİF TRİBÜN TAMAMLANDI, BİLETİ 10 BİN TL

Hummalı bir hazırlıktan geçen Fethiye İlçe Stadı'nda Galatasaray randevusu öncesinde çürük raporuyla yıkılan kapalı tribünün yerine yapılan geçici 3 bin kişilik portatif tribün de tamamlandı. Fethiyespor yönetimi maçın biletlerini VIP 15-20 bin TL, maraton ve portatif tribün 10 bin TL, Galatasaray kale arkası 6500 TL, Fethiye kale arkası 5 bin TL'den satıyor. Galatasaray maçına bilet alan taraftarların bu sezon iç sahada oynanacak tüm lig ve kupa karşılaşmalarını ücretsiz izleyebilecekleri açıklandı.

TRANSFERDE 4 İMZA DAHA

Fethiyespor ara transferde Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan kaleci Nurullah Aslan, Karaman FK'dan defans oyuncusu Ali Mert Aydın, Arnavutköy Belediyespor'dan orta saha İrfan Akgün ve Kırklarelispor'dan forvet Melih Okutan ile anlaştı. İrfan ve Melih, Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katıldığı törenle resmi sözleşmeyi de imzaladı. Fethiyespor, ara transferde daha önce İskenderunspor'da forma giyen stoper Ulaş Zengin ve 1461 Trabzon FK'dan forvet Yusuf Türk'ü kadrosuna dahil etmişti.

Kaynak: DHA

Ankara Demirspor, Yerel Haberler, Galatasaray, Fethiyespor, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor, Galatasaray Maçını İzmir'de Oynayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan’a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan'a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır

12:40
“Babamın hayrına“ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirmiş
"Babamın hayrına" deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirmiş!
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 12:54:36. #7.11#
SON DAKİKA: Fethiyespor, Galatasaray Maçını İzmir'de Oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.